フェリーで体験する“海上の究極リアルホラー”！ 約2時間の没入型イベント、静岡で開催へ
方南町お化け屋敷オバケン（以下、オバケン）は、3月8日（土）、初の“船上”というシチュエーションで展開するホラーイベントを、静岡・ふじさん駿河湾フェリー「富士」で開催。2月12日（木）よりチケット発売開始する。
【写真】不穏な雰囲気が漂うクルーズイメージ…！ イベント詳細
■お得な「新幹線付きチケット」発売
今回さまざまなシチュエーションで没入型ホラー体験を手がけてきたオバケンにより実施されるのは、フェリーに乗船し、約2時間のクルーズ中に物語が進行する、1日限定の体験型ホラーイベント。
清水港から出港する本ツアーは、16時00分〜18時00分（乗船手続15時40分）と18時30分〜20時30分（乗船手続18時10分）の2便制で展開され、定員は1便あたり90名、合計180名を予定している。
またチケットは、東京駅、品川駅、新横浜駅からJR清水駅までの往復乗車券＆特急券と、エスパルスドリームプラザ「大漁市場」での握り寿司食べ放題の夕食が付いた「新幹線付きチケット」と、乗船後に食事が楽しめる「現地集合チケット」を用意。
なお、ツアーの申し込み開始は特設ホームページにて2月12日（木）18時00分からで、埋まり次第販売終了となる。
