¥Ô¥ó¥¯T¥·¥ã¥Ä¤Î¥¥ç¥ó¥¥ç¥ó¤ÎÎÙ¤Ë
¡¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç²Î¼ê¡¦¾®Àôº£Æü»Ò(60)¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë»²Àï¡Ä¡£69ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¸ø³«¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºòÆü¤Ï2·î4Æü¡¢¥¥ç¥ó¥¥ç¥ó¤ÎÃÂÀ¸Æü♡´ÔÎñ¥é¥¤¥Ö¡¢NHK¥Û¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¸µ¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀõÅÄÈþÂå»Ò(69)¡£
¡¡¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Î¾®Àô¤Ë¡¢²ÖÊÁ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤¿ÀõÅÄ¤¬¾Ð´é¤Ç´ó¤êÅº¤¦»Ñ¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤È¤â¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë²Î¼ê½Ð¿È¤Ç60Âå¤Î2¿Í¤Ë¡ÖÈþÂå»Ò¤µ¤ó¤âº£Æü»Ò¤µ¤ó¤â¡¢¼ã¡¹¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ËÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ÆÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤ªÆó¿ÍÃçÎÉ¤¤¤Î¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþÂå»Ò¤µ¤ó¤ª¼ã¤¤²Ä°¦¤¤¡ª¤â¤¦¤º¤Ã¤È»ä¤Î¤ª¼êËÜ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£