¡Ö¸µµ¤¤ÊÊÆÁÒ¤µ¤ó¡ªÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡ª¡×ÊÆÁÒÎÃ»ÒàÉü³è»Ñá¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶·ã¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¡Ö¤â¤¦µã¤¯¡×¡ÖÂç¾æÉ×¤«¤¤¡©¡×
¡ÖÆ°¤¤¤Æ¤ë¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤¬Ê¹¤±¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¡¦ÊÆÁÒÎÃ»Ò¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢à¥¤¥¥¤¥¤È¤·¤¿á»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç±é¤¹¤ëAmazon Prime Original±Ç²è¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Õ¥é¥¤¥È THE MOVIE¡×¤Î¹ðÃÎÆ°²è¤ò¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¸ø³«¤·¤¿¡£¥Ù¥ê¡¼¥·¥ç¡¼¥È¤ÎÈ±·¿¤ÎÊÆÁÒ¤¬½Ð±é¼Ô¤é¤È¼ê¤ò¤Õ¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¹ñºÝÎîÛÍÁ÷´Ô»Î¡×¤ÎÊ³Æ®¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç13Æü¤«¤éÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®Í½Äê¡£ÊÆÁÒ¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÉÒÏÓ¼ÒÄ¹¡¦°ËÂôÆáÈþ¤ò±é¤¸¤ë¡£¡¡¾Ð´é¤Ç¸ì¤ëÊÆÁÒ¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¤è¤Í¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤¬Ê¹¤±¤¿¡×¡Ö¸µµ¤¤ÊÊÆÁÒ¤µ¤ó¡ªÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤¦¤´¤¤¤Æ¤ë ÎÃ»Ò¤Á¤ã¤ó¤À¤¤¤¹¤¡×¡Ö¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ö¤â¤¦µã¤¯¡Ä¡Ä¡×¡ÖÂç¾æÉ×¤«¤¤¡©¡×¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¤£¤£¤£¤£¤£¤¤‼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£