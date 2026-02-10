ドラフト5位ルーキーの郄橋隆慶内野手（24）＝JR東日本＝が自慢の打撃でアピールに成功した。今キャンプA組（1軍）で初のライブBP（実戦形式の打撃練習）で岩井俊介から中越えの三塁打。「今日は真っすぐには振り遅れないことを掲げていた。それがうまくできた打席だった」とはにかんだ。

武器の長打力を見せつけた。この日150キロを連発した岩井の真ん中直球を強振。鋭い当たりに中堅手も追いつけなかった。プロ入り決定後から中堅から逆方向へ力強い当たりを打つことを意識したといい「取り組んできたことがいい方向に出せた打席だった」とうなずいた。小久保裕紀監督も「いい打撃をしていた」と評価した。

今キャンプの郄橋はB組（2軍）でスタートし、A組に体調不良者が出たこともあり、第2クールからA組に参加。この日からの第3クールも引き続きチャンスをつかみ、結果を残した。「まずはA組に残り続けると思っている」と、さらなるアピールを誓った。

社会人出身の24歳がまず目標に掲げるのは、開幕1軍。「1年目から勝負という思いはずっとある。そこ（開幕1軍）は何としてでもつかみ取りたい」。1軍でスタートラインに立つために、さらにバットで結果を残していく。（鬼塚淳乃介）