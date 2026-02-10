自民党の歴史的大勝となった今回の衆議院選挙。

【写真を見る】衆議院選挙 選挙戦を終え県内の政界関係者の受け止めは？ 高市旋風で自民党が歴史的大勝（山形）

この高市旋風を受けて県内の政界関係者はどう見たのか話を聞きました。

自民党が衆議院議員定数の３分の２を超える１６議席を獲得する歴史的大勝に終わった今回の衆院選。

自民党県連の伊藤重成幹事長は今回の選挙を、「高市総理にもっと仕事をしてもらいたいという有権者の判断が全国的に大きな旋風となった。新人も県議として信頼を得てきたことが圧倒的な勝利につながった」と振り返りました。

■立憲民主党・公明党は

一方、中道改革連合を結成しての選挙戦となった立憲民主党県連の遠藤吉久幹事長は、「驚愕の結果。原田さんが前回の衆院選よりも得票数が減った点については、重く受け止めている」とコメントしています。

同じく中道改革連合として選挙戦を戦った公明党県本部の菊池文昭代表は、「今回の結果については驚いている。ネットなども含め、高市総理の人気が形として表れた。中道となった説明が届くまでの時間が足りなかった」と敗因を分析しています。

■国民民主党は

中道改革連合の結成により、今回の衆院選に限って２党１団体の関係を「保留」にし、野党共闘とならなかった国民民主党。

国民民主党県連の梅津庸成幹事長は、「人気が高い高市政権の現役大臣を相手に、非常に困難な戦いだった」と振り返りました。

さらに、今後の２党１団体の関係性については「３者ともにこれまで通りの関係を続けていく認識ではいるが、中道の動きに注視していきたい」としています。

■参政党は

県内では議席獲得とはならなかったものの、公示前から議席を大きく増やした参政党。

参政党県連の元木光一郎県連会長は、「前回の参院選の得票数には及ばなかったが、小選挙区よりも東北ブロックで１議席獲得の結果を出せたことに満足している。政権に対してのゲートキーパーとして注視していく」とコメントしています。

■共産党は

一方、今回の選挙で大きく議席を減らした日本共産党の山形県委員会、本間和也委員長は、「強権的な政治の危険性もある。色々な運動を強めながら県民の願いに立脚した政治の実現ができるようがんばっていきたい」と 今回の結果を振り返りました。