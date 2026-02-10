10日告示された福岡県宇美町長選は、8回連続となる無投票で当選者が決まった。町民からは「論戦を聞きたかった」「リーダーを選ぶ機会がないのはどうか」との声が上がる。

選挙戦となったのは1994年が最後。元町議同士の一騎打ちで、町が二分されたという。農業の40代男性は「上の世代の話の端々から、かなり激しい選挙だったと分かる」と語る。大きなしこりが残り、町内の各団体や有力者が水面下で候補者の調整、一本化をするようになったという。

「過去を教訓とした、対立を防ぐ知恵」との認識が支配的だ。しかし60代の男性は「選挙は民主主義の根幹だ。みんな陰では『選挙がないのはいかがなものか』と話している。このまま続けば全国的なニュースになってマイナスイメージがつく」と危惧する。

福岡市のベッドタウンとして発展する粕屋郡の中で、宇美町は南端に位置し、福岡市との交通アクセスはいまひとつ。全通が待たれる都市計画道路の志免宇美線も一部が開通したのみだ。別の60代男性は「町を地盤とする県議がいないのも一因では。町長に強力なリーダーシップを発揮してもらうため（無投票は）仕方ない面もある」と話す。

無投票再選で「町民の信任を得た」形の安川茂伸氏。成果を出すことが求められる。（石田禎裕）