8日に行われた衆議院選挙で、県内の小選挙区で当選した6人が「当選証書」を受け取りました。



県選挙管理委員会から「当選証書」を受け取ったのは自民党の石橋林太郎さん、山本深さんと4人の代理人です。8日の衆院選では、小選挙区制が導入されて初めて県内全ての小選挙区で自民党の候補者が当選しました。



■広島3区 石橋林太郎さん

「小選挙区で勝たせていただいたんだと実感がわいたようなところがあります。物価高対策等、必要な政策をスピード感を持って進めていきたいと思います。」





■広島5区 山本深さん「こうして当選証書をいただいて、あらためてふるさと広島と日本のために頑張ってまいりたいと思っております。のどがかれていて元気がないように思われるかもしれないですけど元気いっぱいであります。」■広島3区 石橋林太郎さん「人前でしゃべるのにまだまだ慣れていないところからのスタートですもんね。」■広島5区 山本深さん「全部ぶっつけ本番でやっていたので」■広島3区 石橋林太郎さん「そんな中で勝ってね、それが一番みなさんにまず最初の恩返しですよね。」衆院選後の「特別国会」は、2月18日に召集する方向で調整されています。【2026年2月10日 放送】