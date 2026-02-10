野呂佳代、遠藤憲一からの「頑張ったね！」に“にっこり” 大先輩の演技を間近で見て「楽しくやりすぎちゃった」
俳優の遠藤憲一、野呂佳代が10日、都内で行われたPrime Original映画『エンジェルフライト THE MOVIE』（Amazonの配信サービス「Prime Video」で13日から世界独占配信）の完成披露試写会の舞台あいさつに登壇した。
【写真】遠藤憲一の言葉に涙を流す米倉涼子
国際霊柩送還会社「エンジェルハース」のシニカルな事務担当の松山みのりを演じた野呂。本作ではエンジェルハースの誰が頑張ったか、というトークになるとヤクザな会長・柏木史郎役の遠藤が「野呂ちゃんが頑張ったね！」とにっこり。野呂は「頑張ったというか、楽しくやりすぎちゃったかな（笑）。エンケンさんって演技が、めっちゃ面白いなと。間近で見て勉強になりました」と感謝していた。
本作は「第10回開高健ノンフィクション賞」を受賞した佐々涼子の著書『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』を原作にしたドラマシリーズの続編。国境を越えて故人を母国へ送り届けるプロフェッショナルたちの姿を、実話を基に描く。2023年にPrime Videoで配信され、25年にはNHK総合でも放送された。米倉が演じるのは、国際霊柩送還会社「エンジェルハース」の剛腕社長・伊沢那美。続編では那美が単身メキシコへ向かう一方、メンバーたちがそれぞれの任務に挑む姿が描かれる。
そのほか、米倉涼子、松本穂香、矢本悠馬、野呂佳代、徳井優も参加した。
