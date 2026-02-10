明日、2月11日は、今年で53回目となるRKK女子駅伝競走大会です。

【写真を見る】「二宮金次郎」の集団、駆ける！コスプレで走る小学校教員たち その理由は「盛り上げたい」だけじゃない 【RKK女子駅伝競走大会】

ランナーが身につける、様々なコスチュームも注目ポイントのひとつです。去年、一際、目立っていたチームが、今年も出場するということで取材してきました。

シュール！？練習風景

「いち、に、さん、し…」

奇抜な格好で、準備運動をする女性たち。

ひょっとこ…そして、二宮金次郎…？

手作り感あふれるコスチュームをまとって走る場所は、小学校の運動場。そう、チームメンバーは熊本県合志市の「合志楓の森小学校」の先生たちです。

普段の様子は

テキパキと5年生を指導する、5年3組担任 後藤琴先生。

1年生にやさしく読み聞かせをする、1年3組担任 西方美香先生。

――どんな先生ですか？

児童「「「やさしい～～」」」

去年はランドセルで！？

ちなみに去年は、体操服にランドセル、赤白帽子の小学生スタイルで走っていました。

大きなフリップボードに『教員楽しすぎる！』『一緒に先生しよーぜ』と掲げて駆け抜けた人もいます。

合志楓の森小学校 後藤琴先生「今、教員はきついとか大変だという話が聞かれますが、それ以上にやりがいがある、素敵な仕事だとアピールしたくて。放送後、教員をしている方から『うれしかった』とか『ありがとう』という言葉をいただきました」

なぜ今年は二宮金次郎？

合志楓の森小の教員チームは、「親睦を深めたい」と出場し始めて今年で4回目。女性教員45人のうち20人、4チームがエントリーしました。

そして、今年のコスチュームのモデルに二宮金次郎を選んだ理由は？

合志楓の森小 後藤琴先生「二宮金次郎の勤勉さ・家族思いなところを子ども達にも伝えたいということで」

――皆さん納得してその格好？

教員「（笑）鋭い質問。もう決まってました。話し合いなく」

別の教員「話し合いの末！」

教員「間違えました、話し合いの末！」

今年も教員の楽しさを伝えるため、学校を盛り上げるため、みんなで走り切ります。

児童「「「金次郎でがんばってください！」」」

教員たち「楓の森小、やりぬくぞ！おー！」