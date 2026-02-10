歌手小柳ルミ子（73）が10日、ブログを更新。1月14日に歯の手術を受けた小柳は、その後の経過を報告した。

小柳は「今日は術後の消毒と経過観察に行って来ました 右の腫れ…殆ど分からない程度でしょ?」とつづり、自身の近影を投稿した。

続けて「痛みも 痛み止めの薬を1錠飲んだだけで耐えられました 先生の丁寧で誠実で そして技術の高さを実感致しました」と治療についてつづった。

さらに「治療が終わり今後のスケジュールを考慮した上で 完治迄数ヶ月掛かる…そのプラン準備を事細かに 丁寧にそして愛情を持って説明して下さいました 人と人のお付き合いが出来る本当に良い先生です」と医師に感謝を伝え「完治迄 頑張ります」と意気込んだ。

この投稿にファンからは「信頼のおける先生とのお出逢いに感謝ですね」「ルミちゃん、歯医者さんお疲れ様」「殆ど腫れが分からない、何か安心しました」とコメントが寄せられている。

小柳は18年12月の投稿で、右上の歯茎が腫れ、首や肩、頭などへの痛みを訴えて病院を受診したところ、「犬歯の根元が炎症起こし 菌が歯を守る骨を溶かしている」と診断されたことを報告し、翌19年1月に口腔（こうくう）外科手術を受けていた。

その後も歯の健康問題に悩まされている様子をブログにつづっており、25年12月23日、1月14日に手術を受けたことを報告した。