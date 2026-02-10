麻薬取締法違反などの疑いで１月に書類送検され、不起訴となった女優の米倉涼子が１０日、主演する配信映画「エンジェルフライト ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」（堀切園健太郎監督、Ａｍａｚｏｎプライムビデオで１３日から世界配信）完成披露試写会に出席した。薬物騒動以来初、約半年ぶりの公の場となった。

登壇した米倉は神妙な表情で「ご来場いただき、ありがとうございます。本日、こうして板の上に立たせていただいているのはファンの方の応援があってこそ。そして関係者の方々の手厚いサポートに感謝しています。エンジェルハースのメンバーと一緒に登壇できることを感謝しています」とあいさつ。ドラマ「ドクターＸ 外科医・大門未知子」などで共演し、気心が知れた遠藤憲一が「涼子ちゃん、良かったね。こうやって一緒に登壇できて」と声をかけて、米倉の手を取り、上に掲げた。そして「涼子ちゃん、元気です。良かったです」とアピールした。

久しぶりの米倉の登場にネットも反応。ネット上には「米倉涼子さん頑張って下さい！！」、「米倉涼子さん泣いてたな。つられて泣いちゃった。無事登壇できてよかった…」、「不起訴後初の公の場でも堂々としてる…遠藤憲一の言葉に感極まる姿が胸熱だね」などの声が集まった。