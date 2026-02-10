欧州株 まちまち、独仏株堅調も、英株は売りに押される
東京時間19:03現在
英ＦＴＳＥ100 10349.03（-37.20 -0.36%）
独ＤＡＸ 25042.42（+27.55 +0.11%）
仏ＣＡＣ40 8357.06（+33.78 +0.41%）
スイスＳＭＩ 13541.12（+23.39 +0.17%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:03現在
ダウ平均先物MAR 26月限 50257.00（+38.00 +0.08%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6988.25（+5.00 +0.07%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25360.25（+6.25 +0.02%）
