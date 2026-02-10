欧州株　まちまち、独仏株堅調も、英株は売りに押される
東京時間19:03現在
英ＦＴＳＥ100　 10349.03（-37.20　-0.36%）
独ＤＡＸ　　25042.42（+27.55　+0.11%）
仏ＣＡＣ40　 8357.06（+33.78　+0.41%）
スイスＳＭＩ　 13541.12（+23.39　+0.17%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:03現在
ダウ平均先物MAR 26月限　50257.00（+38.00　+0.08%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6988.25（+5.00　+0.07%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　25360.25（+6.25　+0.02%）