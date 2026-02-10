ドル円１５５．２０付近、上値重い＝ロンドン為替



ロンドン午前、再びドル円・クロス円が下向きの動きとなっている。ドル円は155.60付近まで反発したあと、足元では155.20付近へと軟化、東京午後につけた安値155.09レベルに接近している。



クロス円ではポンド円が軟調。ロンドン序盤には212.80近くまで反発も、足元では212.10レベルに本日の安値を更新している。ユーロ円は比較的堅調だが、それでも185円台を再び割り込んできている。



先週末の総選挙を通過して、高市トレードに沸いた円売りポジションにここ一両日は巻き戻しの動きが強まっている状況だ。



USD/JPY 155.14 EUR/JPY 184.82 GBP/JPY 212.10

