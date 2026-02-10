吉田羊、全身“ディオール”ファッションで気品あふれる佇まい これからの夢も語る
俳優の吉田羊が10日、東京・代官山で行われた「ディオール バンブー パビリオン」オープンイベントに来場した。
【全身ショット】お似合いです…華やかな衣装会場を魅了した吉田羊
吉田は、華やかなボウブラウスとプリーツパンツで、優雅な大人の余裕を感じさせる着こなしに。バッグ「ディオール シガール」をアクセントに、気品あふれる佇（たたず）まいで会場を魅了した。
思い描く“これからの夢”について聞かれた吉田は「俳優として世界中の素晴らしい作り手の皆さんとお仕事をご一緒できたらなと思っております」と明かしていた。
同所ではパリ本店のたたずまいを、日本の竹林に着想を得たゴールドのバンブーによって再解釈した外観に、西畠清順による禅をコンセプトにした庭園、フラワーアーティスト・東信が手掛ける緑のオアシスをはじめとして、数えきれないほどの植物に囲まれた1800平方メートルを超える壮大な空間が広がっている。
店内は天井や壁に和紙をあしらい、「レディ ディオール」バッグをかたどった提灯が灯る、繊細で特別な空間に。これまでにない広さを誇る中央スペースを中心に、メンズ・ウィメンズのファッションをはじめ、レザーグッズ、シューズ、ジュエリー、オーダーメイドまで、ブランドすべての魅力を体感することができる場所となっている。
【全身ショット】お似合いです…華やかな衣装会場を魅了した吉田羊
吉田は、華やかなボウブラウスとプリーツパンツで、優雅な大人の余裕を感じさせる着こなしに。バッグ「ディオール シガール」をアクセントに、気品あふれる佇（たたず）まいで会場を魅了した。
思い描く“これからの夢”について聞かれた吉田は「俳優として世界中の素晴らしい作り手の皆さんとお仕事をご一緒できたらなと思っております」と明かしていた。
店内は天井や壁に和紙をあしらい、「レディ ディオール」バッグをかたどった提灯が灯る、繊細で特別な空間に。これまでにない広さを誇る中央スペースを中心に、メンズ・ウィメンズのファッションをはじめ、レザーグッズ、シューズ、ジュエリー、オーダーメイドまで、ブランドすべての魅力を体感することができる場所となっている。