プロレスリング「ZERO1」は10日、都内の道場で練習を公開し、練習中に中嶋勝彦（フリー）が乱入し、2代目ハヤブサとの対戦に合意した。

いきなり道場にスーツ姿の中嶋が現れた。ハヤブサが自身のSNSで「昨年デビューしてから、彼に直接触れてその強さを体感してみたいと思っていたが、残念ながら昨年中に交わることはなかった。しかし今年、彼が独自に動き出した。彼の自主興行という舞台なら彼とリング上で向かいあえないだろうか…オレは中嶋勝彦という選手に興味がある」との5・31の大阪での中嶋の自主興行での対戦を希望。「このコメントを彼が目にしたのなら、何らかのリアクションがあるはずだ。良いリアクションを期待している」と発言していた。

この発言に呼応した中嶋が松永とともに新人女子選手に指導しているハヤブサの前にやってくると、「何なんですか？Xで。何だったんですか？ あれは」と語りかけた。ハヤブサは「あの通りです。俺はあなたに興味がある。中嶋勝彦に興味がある」と返答。中嶋の「やれんのか？」との問いに「当たり前だろ」と即答した。

ハヤブサは「5月31日、自主興行あるんだろ？そこでお前と試合できないかなと思って」と改めて対戦を希望。中嶋は「いいよ、俺が上がってやるよ。ZERO1のリングに。早い方がいいだろう」とZERO1参戦を提案した。

しかし、見ていた松永が介入。1・17新木場大会におけるシングル1dayトーナメントに優勝している松永は「今のZERO1の最強は俺だぞ。黙ってろ。ZERO1の最強と中嶋勝彦でシングルやろうぜ」とハヤブサと小競り合いを展開。中嶋が「お前は誰だよ？俺はハヤブサ選手に…」と拒否しようとしたが、「関係ねえよ。俺とやれよ。次の2月28日、板橋で俺とシングルやれよ」と勝手に対戦場所を指定した。

これに中嶋は「いいよ。熱はわかったよ、若いの。下がれ」と松永の要求をのむ。さらに「ハヤブサ選手、やりましょう」とハヤブサの対戦希望に合意した。中嶋が去ると、「シングルやんの俺なんだよ」と松永。「中嶋勝彦とやるの俺だよ」とハヤブサも譲らず、乱闘を繰り広げた。