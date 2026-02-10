【「2026年度版4月始まり手帳」「同 4月始まりカレンダー」】 2月 発売

【拡大画像へ】

高橋書店は、2月より「2026年度版4月始まり手帳」「同 4月始まりカレンダー」を全国の書店・文具店、オンラインストアなどにて発売した。

「4月始まり手帳」は、「年度」の切り替えに便利な4月～翌年3月の期間を掲載した手帳。進級・進学する学生や、初めて手帳を使う新社会人、3月決算の会社に勤める人などにとって使いやすい商品となっている。

4月始まり手帳は3点が新登場し、全182点のラインナップ。4月始まりカレンダーは6点が新登場、全17点のラインナップとなっている。

新製品3アイテム

A6サイズの「ラフィーネ」と手帳判の「ラフィーネ スリム」にそれぞれ１点の花柄が加わり、各3点のラインナップとなった。ラフィーネのサイズはA6判（148×105mm）価格は935円。ラフィーネスリムのサイズは手帳判（156×91mm）価格は825円。

【ラフィーネ（左からNo.875,876,877）】

NEW

【ラフィーネ スリム（左からNo.895,896,897）】

NEW

デスクダイアリーに週間セパレート式が新登場。サイズはA5判（210×148mm）で価格は1,595円。

4月始まりカレンダー新商品

【デスクダイアリー】【T63 エコカレンダー壁掛】

A4サイズ（297×210mm）価格：990円

【T111 エコカレンダー壁掛・卓上兼用】

B5サイズ（182×257mm）価格：1,210円

【T162 エコカレンダー壁掛・卓上兼用（２カ月一覧・インデックス付き）】

B7サイズ×2面（128×90mm×2面）価格：990円

【T102 エコカレンダー卓上】

A5サイズ（148×210mm）価格：902円

【T155 エコカレンダー卓上】

B6サイズ（134×182mm）価格：825円

【T159 エコカレンダー卓上(インデックス付き)】

B6サイズ（134×182mm）価格：968円