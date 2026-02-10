J1百年構想リーグ開幕節では現役大学生4人が出場! 大卒ルーキーも5人出場で浦和FW肥田野は開幕弾
今月6日から8日にかけて行われたJ1百年構想リーグ開幕節では、大学サッカー部に在籍中の特別指定選手4人がピッチに立った。大卒ルーキーも5人が開幕節から出場機会を掴み、鹿島アントラーズのMF林晴己(←明治大)は途中出場でJリーグデビューを果たした。
特別指定選手として出場したのはファジアーノ岡山のMF小倉幸成(法政大2年=鹿島ユース)、アビスパ福岡のMF前田快(神奈川大3年=大手前高松高)、東京ヴェルディのFW平尾勇人(日本大3年=四日市中央工高)、水戸ホーリーホックのFW五木田季晋(日本大3年=川崎F U-18)の4選手。平尾と五木田は昨季もリーグ戦に出場していたが、小倉と前田はこれがJリーグデビューとなった。
U-21日本代表としてAFC U23アジア杯に出場していた小倉は福岡戦に先発出場。前半には左CKからMF松本昌也の先制ゴールをアシストし、さっそく結果を出した。また対戦相手の前田も後半途中から出場すると、豪快なボレーシュートで同点ゴールを記録。1-1で迎えたPK戦では2人ともキッカーを託され、揃って成功するなど、大学生の活躍が目立つ一戦となった。
また東京V対水戸戦では日本大同期の平尾と五木田の直接対決が実現した。五木田は先発して後半12分に途中交代し、平尾は後半29分からの途中出場だったため、ピッチ上での再会には至らず。それでもJ1というハイレベルな舞台でチームからの期待を感じさせていた。
大卒ルーキー勢も着実に出番を獲得した。昨季特別指定選手でデビューしていた浦和レッズのFW肥田野蓮治(←桐蔭横浜大)と清水エスパルスのDF日高華杜(←法政大)は開幕スタメンを勝ち取り、肥田野はさっそくゴールを記録。鹿島の林、柏レイソルのDF山之内佑成(←東洋大)、福岡のFW佐藤颯之介(←宮崎産業経営大)も途中出場し、林はJリーグデビューとなった。
高校勢では昨季のJ1昇格プレーオフで華々しい活躍を見せたジェフユナイテッド千葉のMF姫野誠が高校3年進級を前に先発でJ1デビュー。FC町田ゼルビアのFW徳村楓大(←神村学園高)、川崎フロンターレのDF林駿佑(←川崎F U-18)、清水のMF針生涼太(清水ユース在籍中)もベンチ入りしていた。
▼J1百年構想リーグEAST
2/6 横浜F・マリノス 2-3 FC町田ゼルビア
DF関富貫太(20、桐蔭横浜大→横浜FM) SUB
FW徳村楓大(18、神村学園高→町田) SUB
2/7 ジェフユナイテッド千葉 0-2 浦和レッズ
MF姫野誠(17、千葉U-18在籍中→千葉/2種) ▽60
FW松村拓実(22、拓殖大→千葉) SUB
FW肥田野蓮治(22、桐蔭横浜大→浦和) ▽63 1G
2/7 FC東京 1-1(PK5-4) 鹿島アントラーズ
MF林晴己(22、明治大→鹿島) ▲27
2/8 川崎フロンターレ 5-3 柏レイソル
DF林駿佑(18、川崎F U-18→川崎F) SUB
DF山之内佑成(22、東洋大→柏) ▲16
2/8 東京ヴェルディ 3-1 水戸ホーリーホック
FW平尾勇人(21、日本大在学中→東京V/特別指定選手) ▲16
FW五木田季晋(21、日本大在学中→水戸/特別指定選手) ▽57
▼J1百年構想リーグWEST
2/6 京都サンガF.C. 1-1(PK1-4) ヴィッセル神戸
なし
2/6 V・ファーレン長崎 1-3 サンフレッチェ広島
なし
2/7 セレッソ大阪 0-0(PK4-5) ガンバ大阪
なし
2/8 アビスパ福岡 1-1(PK6-5) ファジアーノ岡山
MF前田快(21、神奈川大在学中→福岡/特別指定) ▲21 1G PK○
FW佐藤颯之介(22、宮崎産業経営大→福岡) ▲21 PK○
MF小倉幸成(20、法政大在学中→岡山) ◎90 PK○
2/8 名古屋グランパス 1-0 清水エスパルス
DF日高華杜(22、法政大→清水) ▽68
MF針生涼太(17、清水ユース在籍中→清水/2種) SUB
MF大畑凜生(22、法政大→清水) SUB
