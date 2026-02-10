

○日揮ＨＤ <1963> [東証Ｐ]

発行済み株式数の5.97％にあたる1550万株の自社株を消却する。消却予定日は2月27日。



○ツカダＧＨＤ <2418> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.74％にあたる35万株(金額で2億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月24日から5月31日まで。



○ＪＴＰ <2488> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の6.1％にあたる35万株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月12日から8月31日まで。



○サイボー <3123> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.55％にあたる20万株(金額で1億3420万円)を上限に、2月12日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○ＤＯＷＡ <5714> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.04％にあたる123万株(金額で100億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月12日から5月29日まで。



○ノーリツ <5943> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.2％にあたる55万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月12日から12月31日まで。



○プレミアＧ <7199> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.8％にあたる70万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月12日から12月30日まで。



○ホンダ <7267> [東証Ｐ]

発行済み株式数の14.1％にあたる7億4700万株の自社株を消却する。消却予定日は2月27日。



○長野計器 <7715> [東証Ｐ]

発行済み株式数の2.78％にあたる54万0500株の自社株を消却する。消却予定日は2月27日。



○タカラトミー <7867> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.38％にあたる300万株(金額で100億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月12日から7月31日まで。



○ナラサキ <8085> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.34％にあたる12万株(金額で4億8120万円)を上限に、2月12日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○三愛オブリ <8097> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.80％にあたる50万株(金額で11億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は3月31日からまで。また、発行済み株式数の4.55％にあたる300万株の自社株を消却する。消却予定日は2月27日。



○シナネンＨＤ <8132> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.91％にあたる10万株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月12日から7月31日まで。今回取得した全株は消却する。



○福山運 <9075> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.72％にあたる100万株(金額で60億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月12日から6月30日まで。うち90万株を2月12日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で取得する。今回取得した全株は2月27日付で消却する。



○東海運 <9380> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.16％にあたる33万株(金額で1億3794万円)を上限に、2月12日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



［2026年2月10日］



株探ニュース

