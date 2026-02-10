横浜流星（29）が10日、12日に東京・代官山にオープンする高級ブランド、ディオールの新コンセプトストア「ディオール バンブー パビリオン」オープンイベントに出席した。

横浜は「外観がとても美しいですし、日本文化とラグジュアリーさの融合を感じまして、日本ならではのディオールが代官山に誕生し、感動しております」と感想を語った。

印象に残ったところには入り口の日本庭園を挙げ「顔となりますし、日本ならではの四季を感じられて、落ち着く空間です。都会の中で和を感じられるのはぜいたくで幸せだなと思います」と話した。

自身の心が満たされる時について聞かれた際は「芝居をしている時、あるいは、自分の映画が公開して、たくさんのみなさんに届いたときに心が満たされます」と笑顔で答えていた。

「ディオール バンブー パビリオン」はパリ・日本の文化と匠（たくみ）の技を融合した特別な空間で、オープンを祝して多くの芸能人らが集結。ブランドのジャパンアンバサダーの横浜のほか、新木優子、八木莉可子、北村匠海をはじめ、同ビューティーアンバサダーの山下智久、セレブリティとして、アイナ・ジ・エンド、岩瀬洋志、内田也哉子、夏帆、滝沢眞規子、當真あみ、永瀬莉子、波瑠、本田響矢、吉田羊も出席した。