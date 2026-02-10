當真あみ、リボンいっぱいコーディネートに笑顔 ディオールイベント来場
俳優の當真あみが10日、東京・代官山で行われた「ディオール バンブー パビリオン」オープンイベントに来場した。
【全身ショット】チェック柄のキュートな衣装で登場した當真あみ
チェック柄のボウブラウスにカーゴスカートを合わせた、フレッシュで遊び心のあるスタイル。ピンクのクラッチバッグとオープントゥのシューズが可憐な魅力をより一層際立たせた。「淡めのカラーのバッグだったり色味がかわいい。シャツだったりシューズやスカートにもリボンがあってそれがすごくかわいくてポイントです」と笑顔を振りまいた。
同所ではパリ本店のたたずまいを、日本の竹林に着想を得たゴールドのバンブーによって再解釈した外観に、西畠清順による禅をコンセプトにした庭園、フラワーアーティスト・東信が手掛ける緑のオアシスをはじめとして、数えきれないほどの植物に囲まれた1800平方メートルを超える壮大な空間が広がっている。
店内は天井や壁に和紙をあしらい、「レディ ディオール」バッグをかたどった提灯が灯る、繊細で特別な空間に。これまでにない広さを誇る中央スペースを中心に、メンズ・ウィメンズのファッションをはじめ、レザーグッズ、シューズ、ジュエリー、オーダーメイドまで、ブランドすべての魅力を体感することができる場所となっている。
