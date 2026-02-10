ミラノ・コルティナオリンピックは９日、スノーボード女子ビッグエア決勝で、村瀬心椛（ここも）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１７９・００点で金メダルに輝き、初出場だった前回大会の銅に続いて２大会連続でメダルを獲得した。

鈴木萌々（もも）（キララクエストク）が６位、深田茉莉（ヤマゼン）は９位、岩渕麗楽（れいら）（バートン）が１１位だった。

１８歳の鈴木萌々、６位に「悔しい気もちでいっぱい」

２０２４年にワールドカップ（Ｗ杯）デビューしたばかりの鈴木が、日本勢２番手の６位。２回目で横４回転技を成功させると両手を広げて喜びを爆発させた。１、３回目にミスがあり、「本当に悔しい気持ちでいっぱい」と語ったが、「（４回転を）２個成功させるのが目標だったけど、片方を決められたのは良かったのかな」と笑顔も。五輪代表争いで女子最後の４枠目に滑り込んだ１８歳が、今後の飛躍を予感させた。

９位の１９歳深田茉莉「本当に悔しい」

初出場の１９歳深田は「すごく緊張はした。やってきたことが出せなかったのが、本当に悔しい」と言葉少なに振り返った。１回目で転倒して後がなくなった２回目、高難度の「スイッチバックダブルコーク１２６０」（縦２回転、横３回転半）を成功させてガッツポーズ。８５・００点の高得点をマークしたが、３回目で再び転倒した。「やっぱり（他の大会と）かけてきた思いが違うので……」。昨季まで２季連続でワールドカップ種目別２位の有望株は涙を浮かべた。

岩渕、笑顔で観客に手を振る

五輪２大会連続で４位の岩渕は「もう４位は嫌」とメダル獲得を誓って挑んだ３度目の五輪だったが、無念の１１位に終わった。１回目で３回転半を決めて８２・７５点をマークし、幸先の良いスタートを切ったものの、メダル圏内浮上を狙って挑んだ２、３回目の４回転技はいずれも転倒。最後は観客に笑顔で手を振ってコースを後にした。岩渕は「今までで一番すっきりしている。結果はどうしても納得できるものではないけど、一番悔いが残らなかった」とすがすがしい表情で語った。