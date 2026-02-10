スコットランドの城に閉じ込められた米国人旅行者の姉妹が地元の消防士に救出された/Courtesy Niki Lee Ghofranian via CNN Newsource

（CNN）ニキ・ゴフラニアンさんは、ダンスタフネージ城の石壁の上から周囲を見渡した。ひょっとすると出口が見つかりはしないかと期待しながら。

壁から真下の芝生までは約18メートルの高さがあり、飛び降りるのは賢明ではない。恐らく命を落とすだろう。

遠くに見えるのは丘と入り江、複数の島。近くに目を移せば森に草地、水の流れ。人の姿はどこにもない。

眺めは文句なしに美しい。息をのむほど完璧なスコットランドの風景は、米国人旅行者のニキさんが常々目にしたいと願ってきたものだ。

「閉じ込められる場所としては、まだましな方」。そう思った。

城に入場できる時間は過ぎており、14世紀に作られた城門には南京錠が掛けられていた。ニキさんと姉のリッタ・ニールセンさんは、スコットランドの城の中で立ち往生する羽目になった。

忘れられない旅

それは2019年6月5日のことだった。ニキさんとリッタさんはそれぞれ55歳、66歳の誕生日を祝う特別な休暇を過ごしていた。ぞろ目の年齢には、祝福するだけの価値があるように思えた。

「私たちは『よし、何か豪華なことをしよう』と考えた」。ニキさんは今月、CNN Travelの取材に答えてそう話した。

二人は英国北部のスコットランドに行ってみたいといつも思っていた。

「母方からスコットランド人の血を引いている」と、ニキさんは説明する。

緩やかな丘陵地帯や印象的な湖、堂々たる山々は、二人が目にしたいと夢に描いていた景色だ。そしてもちろん、スコットランドの古城の数々も。

スコットランド西部のオーバンに到着した二人は、ダンスタフネージ城の探索に胸を躍らせていた。城の一部は13世紀に起源を有する。かつてマクドゥーガル一族の拠点だったこの城は、スコットランド王ロバート・ブルース（ロバート1世）が1308年に奪取した。18世紀には若きスコットランド人女性のフローラ・マクドナルドが、「ボニー・プリンス・チャーリー」ことチャールズ・エドワード・ステュアートの脱出を助けたとして、同城で拘束された。チャールズ・エドワード・ステュアートは、ステュアート朝の継承者としてイングランド・スコットランドの王位奪還を目指した人物。

現在、城は堅固な石壁と荒廃した小塔を擁し、入り江を背景に威容を誇っている。一部区域を除き、城の大半は風雨に直接さらされる状態にある。

「そこは美しい廃墟だった」と、ニキさん。

「近づくと、城は巨大な岩山の上に鎮座しており、とても威圧的に映った」（リッタさん）

姉妹がタクシーで現場に着いたのは午後3時前後で、予定よりも遅かった。ただスコットランドの夏は日が長いことで知られる。二人には昼間の時間がまだしばらく続くように思われた。

少しの間城の外に立ちつくし、入り江を見下ろすその姿に見とれた後、二人は入場券を買いにビジターセンターに向かった。

「そこは城そのものから150メートルほど離れていた」と、ニキさんは振り返る。「中に入ると、女性が城について説明してくれた。彼女は料金を受け取り、『6時に閉めます』と言った」

そのときは4時くらいで、時間はたっぷりあった。

「米国では施設を閉めるとき、今から閉めると声を掛けてくれる。ただ黙って閉めるということはない」（ニキさん）

城の敷地内に入ったニキさんとリッタさんは、その場の空気に圧倒された。至る所に歴史の重みがにじみ出ていた。

「ニキはiPhoneを手にして、狭間胸壁を闊歩（かっぽ）した。画像を投稿しながら、これまで読んだ歴史に思いを馳（は）せていた。一方の私は、城の隅々を調べて回った」とリッタさん。建築の構造に大変な感銘を受けたという。

時の流れが止まったようだった。ダンスタフネージ城は事実上、姉妹の貸し切り状態と言ってよかった。

しばらくして、二人は別行動を取った。リッタさんが外観の写真を撮ろうと城壁の外へ向かう中、ニキさんは城壁に上がる。城壁に立ったニキさんは入り江や丘の景色にうっとりと見入った。周囲には誰もいない。聞こえるのは風の音と、入り江に流れ込む水の音だけだ。

「とても平穏で、美しかった」（ニキさん）

ニキさんは大きく息を吐きながら、心の安らぎを味わった。そのとき、静寂が破られた。

「突然、リッタがこちらに向かって叫ぶのが聞こえた」

「大失敗をしでかす」

これより前、リッタさんは城の入り口へ歩いて行き、巨大な扉が開いているかどうか試してみた。扉は閉じていた。

ただ閉じていただけではない。「鍵が掛かっていた。かんぬきを使った見事な方式で」

姉妹は閉じ込められた。

極めて頑丈なかんぬきと錠前を見て、パニック状態に陥るリッタさん。

「二人が大失敗をしでかしたのは明らかだった」

リッタさんは門楼（ゲートハウス）を後にして、妹を探した。城壁の上にその姿を見つけた。

最初のうち、ニキさんはリッタさんが何を言っているのかよく聞こえなかった。

「何て？」。下に向かって叫ぶニキさん。

「閉じ込められた！」と、リッタさんが叫んだ。

「何を言っているの？」と、ニキさんが叫び返す。

姉は冗談を言っている。そう思った。

「本当に。私たち閉じ込められた！ 扉が閉まっている」。リッタさんが叫ぶ。

姉がパニックになっているのがその声で分かったものの、ニキさんは思い違いだろうと考えた。

それでも城壁から下りて確認してみると、実際に扉は閉まっていた。

ニキさんは信じられない気持ちで姉を見つめた。

扉を閉めるアナウンスは一切なかった。少なくとも姉妹は全く気付かなかった。二人は笑い出した。緊張感を帯びた、疑わしげな笑いだった。

出られない

閉じ込められたと悟った後、ニキさんは最初の論理的な行動に出た。自分の電話を取り出したのだ。

しかしバッテリーの残りはごくわずかで、充電器は手元になかったという。

リッタさんは電話を持っていなかったので、城から脱出する経路がないかどうか調べ始めた。

ニキさんは15％に満たないバッテリー残量でも1回は電話が掛けられると考えた。

グーグル検索で「オーバン警察」の番号を調べ、現地の警察署に電話した。

ニキさんによれば、電話で居場所を知らせようとしたが、こちらが何を言っているのかが相手に伝わらなかったという。城の名前をどう発音すればいいのか分からなかったが、相手は城名の綴（つづ）りを教えるよう求めた。

しかし結局「ダンスタフネージ」という言葉は、発音するのも綴るのも簡単な言葉ではない。それは米国人であれスコットランド人であれ変わらない。

次にニキさんは、数千キロ離れたところにいる妻のマーサさんに以下のメッセージを送った。「電話が使えない状況で、ダンスタフネージ城に閉じ込められている。警察が来て救出してくれるといいのだけれど」

返信はほとんど直後に届いた。マーサさんはパートナーが「酔っ払っている」と思い込んでいるようだった。

電話の充電はみるみる減っていった。どうやら姉妹が脱出できる見通しは30分が経過しても変わらず、13世紀の城の中で長い一夜を過ごす可能性が浮上してきた。

食べ物の持ち合わせはあまりなく、リッタさんがオーバンの菓子店で購入したアルコール入りのチョコレートが複数あるだけだった。ないよりはましだが、理想的とは言えない。二人ともコートとセーターを持っていたが、日が落ちれば風邪を引くだろうということは見当が付いた。

城の大部分は雨風にさらされるが、門楼の中には小部屋があり、即席の寝室になりそうだった。

「けれどもその中には鳩（はと）が数羽いたので、姉が入って追い払おうとした」と、ニキさん。必死になって追い払うその姿は、それまで見たことがないほど滑稽だったという。

リッタさんは城の天守の方が寝室には適しているかもしれないと考えた。少なくともそこには鳩がいない。

城をこよなく愛するニキさんはパニックにはなっておらず、喜んで一夜を過ごしたいというのが正直なところだった。多少は体が冷えて、トイレがないなど不便なこともあるかもしれないが、「最高の経験になる」という思いがあった。

とはいえ、それはあくまでも最後の手段だと姉妹は心得ていた。土壇場まで助けを求めるべく、ニキさんは再び城壁に上った。

救助を呼ぶ

改めて城壁からの絶景を眺めていたニキさんは、森から幼い子どもが走ってくるのを見つけた。子どもに向かって叫び、城に閉じ込められたことを告げると、子どもは不思議そうにこちらを見つめた。

「お母さんに伝えて！」。ニキさんが声を張り上げる。「城に閉じ込められている人がいるって、お母さんに伝えて！」

子どもは返事をせず、森の中へ駆け戻った。

子どもの話を親が信じるかどうか確信はなかったが、数分後に子どもは母親らしき女性を連れて戻ってきた。

女性はダンスタフネージ城を管理する公共団体、ヒストリック・エンバイロンメント・スコットランドに言及。自分がそこに連絡すれば、職員が来て扉を開けてくれるかもしれないと下から叫んだ。

女性は電話を手にして再び森の中に消えていった。ニキさんは城壁を下り、門楼で鳩と一緒に座っているリッタさんを見つけた。状況を説明した後、二人で残りのチョコレートを分けて食べた。

それからどれほどの時間が経過しただろうか。

希望が消えかけたそのとき、サイレンの音と叫び声が聞こえた。

警光灯をつけた警察車両が止まった。

ニキさんによると、警察は「どうやってあなたたちを外に出せばいいのか分からない」と叫んでいた。「窓の鍵が開いていないかどうか見に行ってくれ！」

城の門楼には小さい窓がいくつかあったが、それらはネジ止めされていた。警察は消防士に通報すると言った。

消防士はすぐに現れ、車両の長いはしごを伸ばした。

はしごを使って高い城壁から下りていくのかと思いきや、消防士は扉を壊すことを提案してきた。

これを聞いたニキさんは猛反対。歴史と城を愛するニキさんにとって、自分たちのために城の扉を壊すなどあり得なかった。

それなら朝まで待つ方がいい。ニキさんは消防士たちにそう伝えた。

消防士たちは再度集まった。リッタさんが内側に付いた蝶番（ちょうつがい）について説明する中、彼らは外側から状況を検証した。

その間消防士たちは、「この城は難攻不落なことで有名だ」と口にしていたという。

消防士たちにやり方を教えてもらいながら、リッタさんは複数のかんぬきを動かした。一方で消防士たちは外側から扉に圧力を加えた。

「彼ら（消防士）は全員で扉に体をぶつけたのだと思う。それで鍵は壊れた」（リッタさん）

城からの脱出

姉妹はようやくのことで城の外に足を踏み出した。緊急サービスの人々から歓声が上がる。

「自由の身になり、最高の気分だった」と、ニキさんは振り返る。

安堵（あんど）と共に恥ずかしさも覚えた。リッタさんはそう付け加えた。「罪の意識や後悔の念」を感じたという。

ダンスタフネージ城の管理責任者を務めるロッド・キャンベル氏は後にCNN Travelの取材に答え、「緊急サービスによって城に損傷が生じることはなかった」と述べた。

「彼らは隣接する二つの出入り口をこじ開けることができた。それからこちらの担当者が呼ばれて、再度施錠した」

キャンベル氏によれば、毎晩城を閉める時間にはスタッフが周辺を歩き、「鍵をじゃらじゃら鳴らして」入場者に注意を促す。ベルや大音量の放送システムは城内に設置されていないという。

「今回は入場者2人を見つけられず、彼女らが中にいる状態で主要扉を施錠してしまった」とキャンベル氏。「この事案の発生後、担当者はチームと手順を再確認した。以降、そうしたことは起きていない」

キャンベル氏には城に閉じ込められる気持ちがよく分かる。自身もポルトガルにある城と、シチリア島にある教会の塔に閉じ込められた経験があるからだ。どちらもランチタイムの間の出来事だったという。

ニキさんとリッタさんの救助に携わった人々は、誰もが今回の事態に面白さを感じていた。

別れ際、姉妹は城の前で消防士たちと笑顔で記念撮影をした。

警察も同様で、ニキさんは警察官の1人が「実に面白い」と口にしたのを覚えている。消防と警察は皆笑顔で楽しそうにしていたが、それでも姉妹は自分たちが原因で騒ぎが起きてしまったことを申し訳なく感じている。

結局その後は、滞在していた民泊へ警察車両で送り届けてもらった。突然現れた警察車両に、他の滞在者は何事かと驚いたに違いない。ニキさんはそう言って笑う。

この先も「城に閉じ込められた娘」

救助されてから1週間近くが経過した後、姉妹は自分たちのことがスコットランドでニュースになっているのを知る。次の旅行先のダブリン滞在時には現地の記者から取材を受けるなど、ちょっとした有名人になっていた。

ニキさんの米国の自宅には、姉妹の災難を伝えるスコットランドの新聞記事が額入りで飾ってある。同じページにはウィリアム皇太子の写真が掲載されている。記事はフェイスブックで繋（つな）がったオーバン在住の知人が送ってくれた。

その後もニキさんとリッタさんは旅行を楽しんでいるが、今は施設が閉まる時間に一段の注意を払うようになった。もう現地の警察や消防に迷惑は掛けられないからだ。

リッタさんは腕時計を購入し、施設を退去する時間が来たら知らせる機能をプログラムしている。

今回の経験で、スコットランドを再訪したくなっているというリッタさん。現地に宿るある種のエネルギーと、今に続く確かな歴史の息づかいに魅了され、ヒストリック・エンバイロンメント・スコットランドのボランティアとして働く意欲も示している。

一方、「何もかも昨日のことのように思い出せる」と、ニキさんは話す。「今も休暇に出かけるときには、必ず人に言われる。『城に閉じ込められないように気をつけて』って。私はこの先もずっと、城に閉じ込められた娘のままなのだろう」