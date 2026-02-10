フィギュアスケート男子シングルに出場する鍵山優真選手が前日練習に参加しました。

鍵山選手は男子シングルショートプログラムで出場したフィギュアスケート団体では日本が2位となり銀メダルを獲得。その表彰式で表彰台にのぼった際、スケート靴のエッジの刃がこぼれる事案が発生したことが話題となっていました。

インタビューでは、そのエッジの刃がこぼれたことについて聞かれた鍵山選手。「ちょっと予想外だったんですけど、すぐに対応してくださって、研磨してくださってなんとか間に合うことができました」と迅速な対応があったことを明かしました。

そして「今日はエッジの感覚を確かめながらいつも通りの練習が出来たので、ストレスなく試合に挑めそうだなというのが今の感想です」と現在の状況を口にしました。

当時、表彰式の際には「表彰台に上がる前から少しこの素材大丈夫だろうかという感じだった」と振り返ります。表彰台から降りた際に刃こぼれしている感覚が実際にあったとのことですが、「すぐに相談して、対応してくださったので、オリンピックという舞台でいろんな環境が整っている素晴らしさを感じました」と語りました。