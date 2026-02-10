女優の八木莉可子（24）が10日、12日に東京・代官山にオープンする高級ブランド、ディオールの新コンセプトストア「ディオール バンブー パビリオン」オープンイベントに出席した。

店舗内にある日本庭園が印象に残ったと語り「立派な松、梅、ツツジなどがあって、龍のような形をしていたり、力強い美しい植物だらけで、お気に入りですね」と話した。

まもなく迎えるバレンタインデーの思い出も明かし「チョコスコーンをたくさん作っていたんですけど、個包装するとあげる人数が限られてしまうなと思って、タッパーに詰めたまま学校に持って行って、みんなに『いる〜？』って言いながらクラスを回ったのが思い出です」と振り返っていた。

「ディオール バンブー パビリオン」はパリ・日本の文化と匠（たくみ）の技を融合した特別な空間で、オープンを祝して多くの芸能人らが集結。ブランドのジャパンアンバサダーの八木のほか、新木優子、北村匠海、横浜流星をはじめ、同ビューティーアンバサダーの山下智久、セレブリティとして、アイナ・ジ・エンド、岩瀬洋志、内田也哉子、夏帆、滝沢眞規子、當真あみ、永瀬莉子、波瑠、本田響矢、吉田羊も出席した。