ミラノ・コルティナ五輪のモーグルは10日開幕

ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー・モーグルが10日からスタートする。競技開幕に合わせて、現地で解説を務めることを報告した人物に「待ってました」「楽しみです」などと注目が集まっている。

やはりモーグルといえばこの人だ。「いよいよ明日からモーグル日本代表の闘いが始まります！ 私は、モーグル競技全ての解説を努めさせていただきます」と自身のSNSに投稿したのは1996年の長野五輪〜2014年ソチ五輪まで5大会連続で出場＆入賞した上村愛子さんだった。2010年バンクーバー五輪では「なんで、こんなに一段一段（7→6→5→4位）なんだろう……」と涙ながらに悔しがった名言は冬季五輪の名シーンのひとつだ。

あれから16年。46歳となってもモーグル界に寄り添う上村さんは「目の前で繰り広げられるオリンピックでの勝負の瞬間を、選手たちの気持ちに寄り添いながら、落ち着いて解説ができるように心がけます！ 計五日間。実況の星野アナウンサーと板垣アナウンサーと共に駆け抜ける所存です！」と意気込みをつづっていた。

この投稿にフォロワーからは「モーグル待ってました！」「楽しみですね」「解説楽しみにしています」「日本から全力応援してます」「選手の奮闘も愛子さんの解説も楽しみです！」「東京で見てるよー」などと期待する声が続々と集まっていた。



