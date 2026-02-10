BRUNOは、A4スペースに収まるコンパクトサイズの電気圧力鍋「デイリー圧力クッカー」を2026年2月24日（火）に発売します。カラーはグレージュ、チャコールの2色。実売価格は1万4300円（税込）。

「デイリー圧力クッカー」（グレージュ）

「デイリー圧力クッカー」（チャコール）

発売に先駆けて、BRUNO直営ECサイトでは2026年2月10日（火）より先行予約を受付開始しています。

記事のポイント 収納しやすいコンパクトサイズで、ひとり〜ふたり暮らしに最適な電気圧力鍋。材料を入れてセットするだけで、手軽に様々なメニューが作れます。予約調理もできるので、外出前にセットしておけば、帰宅時に出来立ての料理が楽しめます。

本体サイズは幅22.5cm×奥行24cm。A4スペースのコンパクトさで、狭いキッチンやリビングの空きスペースにもすっきり収まります。

上質なマット仕上げの本体と、真鍮調のハンドルが印象的なデザインは、使わないときにそのまま出しておきたくなる佇まい。さらに、自立式の蓋を採用しているので、調理中の置き場にも困りません。パーツは分解して洗えるので、お手入れもラクラクです。

材料を入れて、メニュー選択や設定もシンプル。初めての電気圧力鍋にもぴったりです。圧力調理、炊飯調理、煮込み料理、無水調理、蒸し調理、低温調理、スロー調理、発酵調理、ベイクの9種類の調理モードを搭載しており、幅広いメニュー作りに対応できます。

さらに本体パネルには、「カレー」「豚角煮」「ポトフ」「炊飯」の定番4メニューをカンタンに設定できる「楽々メニュー」ボタンも用意されています。ごはんも約28分でふっくら仕上がるので、忙しい日にも活躍してくれます。

最大12時間の予約調理機能と自動保温機能を搭載。朝セットしておけば、帰宅時には出来立ての料理が待っています。火を使わない自動調理だから、調理中も安心・安全。材料を入れてシンプルな操作で、あとはおまかせでOKです。

BRUNO 「デイリー圧力クッカー」 発売日：2026年2月24日 実売価格：1万4300円（税込）

