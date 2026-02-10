「今日好き」出身アイドル・瀬乃真帆子、書き初め披露に絶賛の声「達筆すぎる」「迫力あってかっこいい」
【モデルプレス＝2026/02/10】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた瀬乃真帆子が2月10日、自身のInstagramを更新。書き初めをする様子を公開した。
【写真】「今日好き」出身18歳アイドル「ギャップすごい」迫力溢れる美文字披露
瀬乃は「グループ名かいた！イントネーションまじどっち？」とつづり、自宅で書き初めをする様子を公開。2026年の目標だという「追求」、グループ名である「アルプス」、メンバーカラーである「赤」などを達筆に書き上げた。
この投稿には「達筆すぎる」「憧れる」「字上手いのギャップすごい」「言葉のチョイス素敵」「迫力あってかっこいい」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。瀬乃は「卒業編2024」で甲斐虎壱とカップル成立した。また、2026年1月には株式会社VAZと株式会社TWIN PLANETによるアイドルプロジェクトより、11人組アイドルグループ「α＋（アルファプラス）」（略称：あるぷす）のメンバーとしてお披露目された。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」出身18歳アイドル「ギャップすごい」迫力溢れる美文字披露
◆瀬乃真帆子、書き初め披露
瀬乃は「グループ名かいた！イントネーションまじどっち？」とつづり、自宅で書き初めをする様子を公開。2026年の目標だという「追求」、グループ名である「アルプス」、メンバーカラーである「赤」などを達筆に書き上げた。
◆瀬乃真帆子の投稿に反響
この投稿には「達筆すぎる」「憧れる」「字上手いのギャップすごい」「言葉のチョイス素敵」「迫力あってかっこいい」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。瀬乃は「卒業編2024」で甲斐虎壱とカップル成立した。また、2026年1月には株式会社VAZと株式会社TWIN PLANETによるアイドルプロジェクトより、11人組アイドルグループ「α＋（アルファプラス）」（略称：あるぷす）のメンバーとしてお披露目された。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】