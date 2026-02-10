横浜流星、最も心が満たされる瞬間は「芝居しているとき」ファンからの嬉しい反響も明かす【ディオール バンブーパビリオン】
【モデルプレス＝2026/02/10】俳優の横浜流星が2月10日、代官山の新たなコンセプトストア「ディオール バンブーパビリオン」オープンイベントのフォトコールに出席した。
【写真】横浜流星、代官山に降臨 デニムセットアップ着こなす
ディオール ジャパン アンバサダーを務める横浜は、デニムのセットアップにシャツとネクタイを合わせたコーディネートで登場。「ディオール バンブーパビリオン」を実際に見ての感想を問われると「外観が美しいですし、ラグジュアリーの融合を感じました。素晴らしいディーラーが代官山に誕生してうれしく思います」と語った。
また、同ストアは2月14日のバレンタインデー近く、2月12日にオープンされることから、バレンタインにまつわるエビソードを聞かれると「とくにエピソードはありませんが…（笑）」と口にしつつ、「自分はファンクラブをやっていまして、いろんなことを考えて応援してくださる方に届けているのですが、写真を選択できる投票の企画で、世間の印象的にはどう見られているかわかりませんが、男臭い写真が選ばれて。男としては嬉しいなと思いましたね」とコメントした。
最後に、最も心が満たされる瞬間を尋ねられると「芝居しているとき。あるいは、自分の映画が公開して、たくさんの人のもとに届いたときに心が満たされます」と明かしていた。
ディオールは、2月12日に代官山に新たなコンセプトストア「ディオール バンブー パビリオン」をオープン。パリ本店の佇まいを、日本の竹林に着想を得たゴールドのバンブーによって再解釈した外観が象徴的な本ストアは、西畠清順による禅をコンセプトにした庭園、フラワーアーティスト・東信が手掛ける緑のオアシスをはじめとして、植物に囲まれた壮大な空間が広がっている。店内は天井や壁に和紙をあしらい「レディ ディオール」バッグをかたどった提灯が灯る、繊細で特別な空間となっている。「カフェ ディオール」も併設されており、この場所だけの特別なメニューを花々で彩られた空間で楽しむことができる。
オープンに先駆けて開催されたイベントには、横浜のほか、ディオール ジャパン アンバサダーの新木優子、八木莉可子、北村匠海、ディオール ビューティー アンバサダーの山下智久をはじめとした豪華セレブリティが登場した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆横浜流星、デニムセットアップ着こなす
◆「ディオール バンブーパビリオン」
