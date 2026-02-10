１０日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、８日の衆院選で戦後史上最多の３１６議席と大勝した高市早苗首相（自民党総裁）が９日、党本部で会見。衆院選の公約として掲げた２年間の食料品消費税ゼロの早期実現に「知恵を絞る」ことを表明した上で野党に社会保障改革に関する国民会議への参加を呼び掛け。「少なくとも夏前には中間取りまとめを行いたい」と発言したことを報じた。

コメンテーターで出演のＣＢＣ特別解説委員の石塚元章氏は「（自民議員の）数が多くなったことは事実なんで、やろうと思うことはできちゃう。完全フリーハンドではないけど、それに近いものを手に入れたのは間違いない」と、まず発言。

「いいことをやってくれるんだったら、余計な反対を排除してやれるっていうのは、とてもいいことかもしれないけど。逆に言うと、ちょっと、それは行き過ぎですよって時に誰が止めるんですか？っていうのも、もう一つの視点として。ここまで勝つと、その視点も必要になってくるという時があるかも知れませんねっていう数ですよね」と続けていた。