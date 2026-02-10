【ユニクロ新作】待ってたーーーッ！ 大人の冬 → 春先に♡「きれいめワンピ」

寒い日は続きますが、クローゼットの中身は徐々に春モードも見据え始めたい頃。大人女性がこれから買うなら、オンオフ使いやすいワンピースが正解かも。そこで今回おすすめしたいのが、【ユニクロ】の新作「きれいめワンピ」。爽やかなオープンカラーやボリュームのあるバルーンシルエットなど、一点投入で季節感が高まりそうなアイテムをご紹介します。

抜け感のあるオープンカラーで爽やかに

【ユニクロ】「オープンカラーオックスフォードシャツワンピース」\4,990（税込）

顔まわりに程よい抜け感を与えてくれるオープンカラーのワンピ。ゆとりのあるシルエットながら、コンパクトなミニ丈ですっきり着られそう。1枚できれいめに着こなすだけでなく、ジーンズと重ね着してカジュアルに寄せるのも◎ まだ寒い今の時期には、カーディガンやジャケットを羽織るのがおすすめ。ナチュラル・ブルーという清潔感のある2色展開で、オンオフ問わず活躍が期待できます。

ボリューム袖 × バルーンシルエットで華やかに

【ユニクロ】「コットンボリュームスリーブワンピース」\4,990（税込）

ふんわりとした華やかなボリューム袖がアクセントになったワンピース。7分袖が程よい抜け感を演出して、春らしい着こなしに導いてくれそう。スカート部分はバルーンシルエットになっており、ボディラインを拾いにくいのが魅力的。スポーティーなバックル付きのベルトが、コーデにエッジをきかせます。きれい見えが狙えるスタンドカラーなので、オフィスシーンにもマッチするかも。

