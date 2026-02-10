６競走が行われるサウジカップデーは日本馬が軒並み高い評価を受けている。

世界最高の１着賞金を誇るサウジカップ・Ｇ１（２月１４日、キングアブドゥルアジーズ競馬場・ダート１８００メートル）は、連覇のかかるフォーエバーヤング（牡５歳、栗東、矢作芳人厩舎、父リアルスティール）がさらに人気を集めているようだ。英国の大手ブックメーカーのウィリアムヒルでは、サウジカップのオッズを掲載（２月１０日現在）。１番人気は１・８倍のフォーエバーヤングで、２月２日時点の２・２５倍から修正されている。

２番人気以降は２月２日時点と変わらず、昨年のブリーダーズＣダートマイルを制したナイソス（牡５歳、父ナイキスト）が４・５倍のまま。ほかの日本勢は、昨春のケンタッキーダービー（１２着）以来の海外遠征となるルクソールカフェ（牡４歳、美浦・堀宣行厩舎、父アメリカンファラオ）が１５倍で５番人気。有馬記念で５着のサンライズジパング（牡５歳、栗東・前川恭子厩舎、父キズナ）が、２６倍で７番人気タイに設定されている。

他のレースでも日本勢がトップクラスの評価を得ている。サウジダービー・Ｇ３（ダート１６００メートル）はサトノボヤージュ（牡３歳、美浦・田中博康厩舎、父イントゥミスチーフ）が４・５倍で１番人気タイ。さらに、ネオムターフＣ・Ｇ１（芝２１００メートル）でもシンエンペラー（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父シユーニ）が単勝オッズ３倍の１番人気に設定されている。

残る３競走で最も人気を集めている日本馬が、リヤドダートスプリント・Ｇ２（ダート１２００メートル）は、アメリカンステージ（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父イントゥミスチーフ）で単勝オッズ５倍の２番人気、１３５１ターフスプリント・Ｇ２（芝１３５１メートル）が、パンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）で同６倍の２番人気、レッドシーターフハンデ・Ｇ２（芝３０００メートル）がシュトルーヴェ（セン７歳、美浦・堀宣行厩舎、父キングカメハメハ）で同９倍の５番人気となっている。