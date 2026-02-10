遠藤酒造場は、2月22日の「猫の日」に合わせ、純米大吟醸の飲み比べセット「三猫子」に猫の日限定オリジナル猫ステッカーをプレゼントするキャンペーンを実施します。

日本酒専門通販サイト「渓流」および遠藤酒造場Amazon店で販売される、数量限定の特別仕様です。

遠藤酒造場「三猫子 純米大吟醸 飲み比べセット」

出荷予定日：2026年2月22日（日）

販売場所：日本酒専門通販サイト「渓流」公式オンラインストア、遠藤酒造場Amazon店

備考：数量限定、なくなり次第終了

「にゃん（2）・にゃん（2）・にゃん（2）」と数字が並ぶ特別な一日を、日本酒とともに楽しめる飲み比べセットです。

遠藤酒造場でも大変人気の純米大吟醸のみを、味わいの違う3種類でセットにしました。

旨口、甘口、辛口とそれぞれの味わいを楽しめる内容となっています。

猫の日限定オリジナル猫ステッカー

対象の飲み比べセットをご購入いただいた方全員に、猫の日のために制作したオリジナル猫ステッカーを1セットにつき1枚プレゼントします。

日本酒ラベルの世界観と猫モチーフを掛け合わせたデザインで、スマートフォン、ノートや手帳、PCなどに貼って楽しめます。

猫好き・日本酒好きの双方に嬉しいアイテムです。

三猫子 甘口

仕込み方法：純米大吟醸

アルコール度：15％

日本酒度：-2

精米歩合：50％

華やかでフルーティな香りと、米由来の濃厚な旨みが特徴の一本です。

冷酒、常温でお楽しみいただけます。

三猫子 辛口

仕込み方法：純米大吟醸

アルコール度：15％

日本酒度：+4

精米歩合：50％

リンゴや梨、メロンのような芳醇な香りと、繊細で綺麗な口当たりが楽しめます。

冷酒、常温でお楽しみいただけます。

三猫子 旨口

仕込み方法：純米大吟醸

アルコール度：15％

日本酒度：+1

精米歩合：50％

雑味が少なく、フルーティで華やかな香りが特徴です。

冷酒、常温でお楽しみいただけます。

香り・旨み・キレの違いを楽しめる本格的な味わいと、猫の日に合わせた企画性、限定ノベルティが揃った特別セットとなっています。

飲み比べ、話題づくり、SNS投稿にも相性の良い内容です。

猫の日ならではの「美味しい・かわいい・楽しい」が揃った純米大吟醸飲み比べセットで、特別な一日をお楽しみください。

遠藤酒造場「三猫子 純米大吟醸 飲み比べセット」の紹介でした。

よくある質問

Q. 発売日はいつですか？

2026年2月22日（日）に出荷予定です。

Q. どこで購入できますか？

日本酒専門通販サイト「渓流」公式オンラインストアおよび遠藤酒造場Amazon店で販売されます。

Q. ステッカーはどのようなデザインですか？

日本酒ラベルの世界観と猫モチーフを掛け合わせたデザインで、スマートフォンやノート、PCなどに貼って楽しめる仕様です。

Q. 数量限定ですか？

はい、数量限定でなくなり次第終了となります。

Q. セット内容を教えてください

三猫子 甘口、辛口、旨口の純米大吟醸720ml 3本がセットになっています。

編集：Dtimes Delicious編集部

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post オリジナル猫ステッカーをプレゼント！遠藤酒造場「三猫子 純米大吟醸 飲み比べセット」 appeared first on Dtimes.