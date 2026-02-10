中道改革連合の野田共同代表は10日、衆院選で当選した立憲民主党出身の議員らと会合を開き、今後の党のあり方などについて意見を交わしました。

中道改革連合の野田共同代表は「忌憚のない意見を聞きたい」などとして、衆院選で当選した立憲民主党出身の議員らに声をかけ、会合を開きました。

出席者によりますと、衆院選や今後の党のあり方などについて意見を交わしたということです。

中道改革連合は11日、衆院選で当選した立憲出身議員と公明党出身議員による議員総会を開き、野田・斉藤共同代表の辞任に伴う代表選について12日に告示し、13日に投開票をおこなう日程を正式に決める予定です。

中道改革連合 小川淳也氏

「現時点において具体的なことを申し上げられる状況ではありません」

党内からは新しい代表には衆院選の小選挙区で勝利した党幹部経験者が望ましいとして、立憲民主党で代表を務めた泉氏や幹事長を務めた小川氏を推す声が出ていて、この2人を中心に選挙戦が展開されるとの見方が広がっています。