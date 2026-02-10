毛穴や皮脂、赤み…複合的な肌悩みにアプローチ、”毛穴消し”部分用クリーム下地が登場
ジェンダーレスコスメブランド「スキンヒーロー」から、毛穴の凸凹をカバーしながらスキンケアもかなえる部分用クリーム下地『ポアシーラークリーム』が、10日より発売。メイク効果と美容成分を融合させたハイブリッド設計で、毛穴や皮脂、赤みといった複合的な肌悩みにアプローチする。
【写真】気になる”いちご鼻”もここまでカバー！ 憧れの”陶器肌”を叶える
新商品は、ふんわりとした質感のクリームが肌の凹凸に密着し、毛穴が目立ちにくいなめらかな印象に整えるのが特徴だ。メイク効果による毛穴カバーに加え、美容成分を配合することで、仕上がりの美しさとケアの両立を目指した。過剰な皮脂を選択的に吸着し、テカリを抑えると同時に、小鼻周りなど赤みが出やすい部分も自然なトーンに補正する。
カラーはイエローベージュを採用。赤み補正効果により、厚塗り感を出さずに肌色になじませやすく、ベースメイク全体の完成度を高める。パラベンやアルコール、鉱物油、合成着色料、紫外線吸収剤を使用しない5つのフリー処方とし、肌への配慮も盛り込んだ。
スキンケア成分としては、2種のビタミンCや2種のアゼライン酸誘導体、グリシルグリシンを配合。皮脂吸着成分も加えることで、ベタつきにくい使用感を実現した。メイク前の下地としてはもちろん、素肌の上に使っても、なめらかな印象の肌に仕上がるという。
使用方法は、指先に少量を取り、毛穴の凸凹が気になる部分にくるくるとすり込むように塗布する。スキンケア後に使い、クリームがさらっとした感触に変わってからベースメイクを重ねるのがおすすめとされている。
