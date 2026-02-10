観光地の神奈川県箱根町の広い地域で断水が発生しています。近隣の飲食店からは「明日の営業もわからない」など、不安の声が聞かれました。

■観光地に“異変”

神奈川県の観光地、箱根町。にぎわいの一方で、10日は多くの店に“異変”が…。

記者

「こちらの店、断水のため休業していますね」

複数の店が“断水”でお休みしていました。

町によりますと、10日午前9時半から観光施設が集まる湯本地区などで断水が発生しているのです。

飲食店にとって、水が使えないのは死活問題。

飲食店スタッフ

「仕込みができない。洗い物もできない」

そのため、この店も…。

飲食店スタッフ

「臨時休業でさっき紙を出したばかり」

断水の原因とみられるのが、列島を襲った寒波の影響です。

箱根町によりますと複数の上水道管が凍結し、破裂する被害が発生。漏水が起きたことで断水となったということです。

■給水所には多くの人 断水の影響は約1300世帯

当然、影響は一般家庭にも。

「お風呂も入れない」

給水所には、多くの人が訪れていました。

給水に来た町民

「長引くかもしれないので、一応（水）取りに行ってと。地域に年寄りが多いので。50何年ここにいるけど、たぶん初めてかな」

自宅にお邪魔すると…

町民

「出ない、出ないような状態、何も」

町民

「急にこれだけ雪降ってびっくりもしたけど、二重にびっくりした」

断水の影響はおよそ1300世帯に出ているということです。

■「雨不足」先月1か月の降水量…平年の2％程度

町は午後6時から水道の供給を再開しましたが、別の問題も…。

それが、雨不足。箱根町の先月1か月の降水量はわずか2.5ミリと平年の2％程度。配水池の水量が下がっているため、10日夜にも再び断水する可能性があるということです。

明日11日は祝日。観光地としては期待を寄せる日ですが…

飲食店スタッフ

「明日の営業も明日にならないとわからない」

町は水のため置きなどを呼びかけています。