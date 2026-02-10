衆院選と同時に実施された最高裁裁判官の国民審査では、対象となった裁判官２人は信任されたものの、有効票に占める罷免（ひめん）票の割合（罷免率）が過去２番目に高い１３・９４％となった。

近年、選挙の投票行動を左右するとされるＳＮＳが、国民審査にも影響したとみられる。

審査では、対象裁判官の氏名が投票用紙に記載され、罷免を求める人物の氏名の上に「×」を書き、有効票の過半数となれば罷免される。今回は、２０２４年１０月の前回審査以降に任命された高須順一氏（６６）（昨年３月任命）、沖野真已（まさみ）氏（６２）（昨年７月任命）の２人が対象となり、罷免率は高須氏が１４・１５％、沖野氏が１３・７３％だった。

１９４９年の第１回以来、今回を含めて延べ１９８人が審査を受けたが、罷免された例はない。罷免率の過去最高は、７２年に審査を受けた行政官出身の裁判官の１５・１７％で、官僚時代の発言への反発が影響したとされる。今回の２氏は、就任から１年以内で、物議を醸した司法判断や発言は見当たらない。

それでも罷免率が高くなった背景には、ＳＮＳの影響があるとみられる。近年、罷免の投票を呼びかける投稿が関心を呼んでおり、今回も「忘れず×を」といった投稿が相次いだ。

国民審査制度に詳しい西川伸一・明治大教授は「この傾向が加速していけば罷免も現実になり得る。有権者は司法を身近な問題と捉え、吟味した上で投票すべきだ。司法が国民の信頼を得るために、最高裁裁判官もより緊張感を持って職務にあたる必要がある」と話している。