元西武の平井克典投手（34）が、西武時代の監督である辻発彦氏（67）とテレ玉YouTube「ツジハツ!!」に出演。凄いと思う3人の投手を挙げた。

今季からメキシカンリーグの「ラグナ・ユニオン・コットンファーマーズ」でプレーする平井氏。まず「お手本にしていたのは増田さん」と西武の先輩・増田達至氏の名前を挙げた。

3歳上の元セーブ王は平井氏にとってプロの模範。「色々勉強させてもらった。ずっと横にいて野球に対する取り組み方であったり、試合での振る舞い。わりかし僕は感情出ちゃうんで、増田さんは良くても悪くても淡々としている。そこは凄いなとずっと思っていた」と明かした。

2人目に挙げたのは現ドジャースの山本由伸。「先発で投げ合ったし、ノーヒットノーランもやられた。横から見てると球速いし、崩れることがない」と説明した。

3人目に挙げたのがレジェンド・稲尾和久氏。平井氏は2019年シーズンで稲尾氏が持つ78試合登板のパ・リーグ記録を塗り替えた。

ただ、平井氏は「僕は（81試合で）80イニング（82・1）くらい。稲尾さんは78試合で（30試合）先発もして400イニング以上（404・0）してる。1年で400イニングはさすがに無理です」と、大先輩の残した偉業に敬意を表した。