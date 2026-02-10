俳優山下智久（40）が10日、都内で「ディオール バンブー パビリオン」オープンイベントのフォトコールに登場した。

12日に東京・代官山にディオールの新たなコンセプトストアがオープンすること祝して、豪華セレブリティが集結。山下はディオール・ビューティー・アンバサダーを務める。

ストアの外観はパリ本店のたたずまいを、竹林に着想を得たゴールドのバンブーで再解釈。禅がコンセプトの庭園や緑のオアシスなど、植物に囲まれた壮大な空間が広がる。天井や壁には和紙をあしらい「レディ ディオール」バッグをかたどったちょうちんがともる。フランス料理のカフェも併設され、ミシュラン獲得シェフが手がけた特別メニューを楽しめる。

グレーのロングコートを羽織った山下は「クラシカルなコートのデザインと、ある意味で少しカジュアルなスエットの生地を使ったインナーで合わせました。クラシカルものにリスペクトを忘れないんだけど、新しいものもぶつけていくという、チャレンジングなファッションがポイント」。夢のような空間にかけて、今後の夢を問われると「自分もそうですし、自分の周りの友人たちがずっと応援してくれてるから、みんながハッピーになれればいいなって」と話した。