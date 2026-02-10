¡Ú¥¹¥¡¼¡Û¾®ÎÓÎÍÐÒ¤Ï¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤Ç¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ê¤é¤º¤â¹¥´¶¿¨¡¡¡Ö2ËÜ¤¤¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¤½¤í¤¨¤¿¤¤¡×¤Èº®¹çÃÄÂÎ¤Ø°Õµ¤¹þ¤à
¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë(Âç²ñ4ÆüÌÜ/¸½ÃÏ9Æü)
¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤ò8°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¾®ÎÓÎÍÐÒÁª¼ê¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌµþ¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·2Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¾®ÎÓÁª¼ê¡£1²óÌÜ¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥×»ÑÀª¤ò¸«¤»¡¢100.5¥á¡¼¥È¥ë¤òµÏ¿¤·130.8¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÁ´ÂÎ7°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£2²óÌÜ¤Ï104.0¥á¡¼¥È¥ë¤Èµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤·¤Þ¤¹¤¬129.8¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¹ç·×260.6¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç8°Ì¤Ç½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÎÓÁª¼ê¤Ï¡ÖÆâÍÆ¤Ï¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤ÎÆü¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖºòÆü¤Þ¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯¸·¤·¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï¤¤¤¤ÆâÍÆ¤Ç2ËÜ¤½¤í¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Î¾¿Æ¤â¸«¤ËÍè¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¸«¤»¤é¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º®¹çÃÄÂÎ¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¼´¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¾®ÎÓÁª¼ê¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¸Ä¡¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£º®¹çÃÄÂÎ¤Ø¸þ¤±¤Æ¡ÖÌÀÆü¤â2ËÜ¤¤¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¤½¤í¤¨¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£