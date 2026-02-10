『鉄分』補給するしげる

前首相の石破茂衆議院議員は公式SNSアカウントで、鳥取市のおもちゃ博物館「わらべ館」を訪れ、子どもたちと鉄道模型を楽しむ様子を動画で投稿しました。この投稿は大きな反響を呼び、公式Xの表示回数は2026年2月9日時点で400万回を超えています。

【動画】えっ…これがSNS爆笑の「おじさんの休日みたい」な石破氏の様子です

石破茂氏の来訪は選挙活動の一環と見られますが、同氏はかねてより熱心な鉄道ファンとしても有名で、動画の冒頭では「『鉄分』補給するしげる」と題し、「すご〜い！」「わわわ！サンライズとすれ違った！！」と発言するなど、子どもたちより鉄道模型を楽しんでいる様子です。

この投稿を見たXユーザーからは「めっちゃうらやましいw」「こんなん笑うわ、ただのおじさんの休日動画ですわw」「おとといからこれ何度も見てる…」「完全に孫とおじいちゃんの休日」「日本で一番出世した電車オタク」「選挙活動中にこんなにも楽しそうにしてる国会議員はなかなかいない」「選挙のど終盤にこの動画www」といったコメントが寄せられています。