藤田ニコル「落ちない」“買ってよかった”愛用リップを紹介「すごい好き」

藤田ニコルさんが、自身のYouTubeチャンネルに『【質問返し】Instagramで募集していた質問をかなり語りながら返してみました』の動画を投稿。ファンから募集した様々な質問に回答してくれました。中には愛用品を教えてくれる場面も。

【関連記事】藤田ニコル「うちのベスコス」千円以下！プロも愛用するCANMAKEの優秀アイテム

■リップカラー

動画内で紹介したのはこちら！

DIOR/ルージュ ディオール オン ステージ 120アイコニックローズシャイン 税込5,940円（公式サイトより）

唇にぴたっと密着し、落ちにくい色持ちを叶えてくれる、ツヤ系リップスティック。

動画内では、ファンから寄せられた“最近買ってよかったコスメランキングベスト3知りたいです”という質問に答える形でこちらを紹介。

藤田さんは「ディオールの“飲み会リップ”って言われてるやつかな」「120番をよく使ってる」と落ち着いたピンク系のカラーを愛用しているとコメント。

使用感についても「落ちない」「これのシリーズがすごい好きで、落ちないのに若干ツヤ感もありながら」と落ちにくさとテクスチャーを評価し、「おすすめのリップです」とも語り、視聴者にもおすすめしていました！

■動画もチェック

動画内では、その他の質問にも回答！

様々なことに答えてくれていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。