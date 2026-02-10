神戸にまさかのアクシデント。開始早々に扇原貴宏が負傷交代。プレーと関係ない場面で左足を気にして...【ACLE】
ヴィッセル神戸は２月10日、アジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第７節でFCソウル（韓国）と神戸市御崎公園球技場で対戦している。
開始７分にアクシデント。相手の攻撃を受けるなか、走って戻ってきた扇原貴宏が、プレーとは関係ない場面で左足を気にしてストップする。
背番号６はベンチに向かって何か合図を出し、そのままピッチに座り込む。ふくらはぎを痛めたか。プレー続行は不可能のようで、左足のソックスをおろした状態でピッチを後にした。
なお、扇原の代わりに鍬先祐弥が投入された。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
