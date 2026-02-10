寒い日が続きますが皆さんが食べているのはかき氷！鹿児島名物「白熊」でおなじみの「天文館むじゃき」が11日で創業80周年を迎えます。普段の半額で楽しめるお得なフェアが開かれ、多くの人で賑わいました。



（仁田尾美菜キャスター）

「県外からも多くの方が訪れ鹿児島の老舗かき氷店むじゃき。私も大好き。あすで80周年を迎える」



11日で80周年を迎えるのは、鹿児島市の「天文館むじゃき」です。地元の人へ感謝を伝えようと11日までの3日間、半額フェアが開かれています。県産の黒豚を贅沢に使い、ほうれん草や錦糸卵を盛り付けた「黒豚わっぜぇか丼」。





（仁田尾美菜キャスター）「いただきます。んー。甘辛く味付けされた黒豚がご飯と合う。黒豚が柔らかく、野菜のシャキシャキ感も感じて美味しい」定番の白熊は（仁田尾美菜キャスター）「んー。濃厚な甘いミルクにさっぱりしたフルーツがよく合う」（客）「80年続いている老舗で僕の年齢より上。いつまでも続けてほしいと思う」（客）「大きくて食べると寒くなるからカーディガンを持って行った方がいいと言っていた。50年以上前の話」訪れた人は思い出に浸りながら味わっていました。半額フェアは11日までです。