新潟市西区の建物内で、知人の女性の腰にライターの火を押し当てるなどした傷害の疑いで、自称・高校生の男(20)が逮捕されました。



逮捕されたのは、新潟市西区に住む自称・高校生の男(20)です。警察によりますと、男は6日午前4時ごろから午前5時ごろまでの間、新潟市西区の建物内で知人の10代の女性の顔や頭を殴打し、その後ガムテープで拘束し健康器具で女性の太ももなどを殴打。さらに、女性の腰にライターの火を押し当てた疑いが持たれています。



女性は頭や顔などを打撲し、腰にやけどを負う全治不詳のケガをしています。女性の関係者から8日に警察に届け出がありました。



警察の調べに対し、男は容疑をおおむね認めていて警察が男の動機などを調べています。