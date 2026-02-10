2026年2月11日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月11日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
方向転換を迫られそう。思い切って身を任せるのも一案。
11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
1つひとつのことを丁寧にこなして。満足度が大きくなりそう。
10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
強気なことは言わない方が安全。後で恥をかくことに……。
9位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
焦燥感に駆られそう。でも強気の言動は後悔を呼ぶので控えめに。
8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
いつも通りにやっていけばOK。変更はトラブルの予感が……。
7位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
仲間といいムードに。協力すればかなりのことができそう。
6位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
自分にも人にも厳しくすると、孤立する恐れが……。
5位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
あなたの大きな愛で周囲を包んで。幸福感でいっぱいに。
4位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
スマホカバーを変えてみよう。うれしい連絡があるかも。
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
冒険心がツキを呼ぶ日。初めての場所に1人で行ってみて。
2位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
新しいことに取り組む吉日。講座の受講は実りが多い暗示が。
1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
勉強に成果あり。今日から語学学習をスタートしてみて。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)