「こんな日が来るなんて」奥菜恵、レジェンドとのツーショットに「奇跡ですね」「これは凄い」反響！
俳優の奥菜恵さんは2月9日、自身のInstagramを更新。ゲームデザイナーの堀井雄二さんとのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】奥菜恵＆『ドラクエ』生みの親のツーショット
ファンからは、「すごすぎ お2人とも素敵すぎます」「熱い！！！大好きな2人」「これは凄いですよ 強力なアイテムもらえる」「堀井先生、素敵な笑顔です」「これはどちらサイドから見てもうらやましい」「どんな呪文つかったんだ？」「奇跡ですね」「生きる伝説」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
「どちらサイドから見てもうらやましい」奥菜さんは「こんな日が来るなんて」とつづり、1枚の写真を投稿。人気作品『ドラゴンクエスト』の生みの親である堀井さんと並んで座ったツーショットを披露しています。「小学生の頃の私よ、あなたが今ファミコンでやってるドラクエあるでしょ。そのゲームを作った先生に未来で会える日が来るみたいだよ。巡り合わせに感謝します」と、同ゲームで遊んだ当時の幼い自身に語り掛けるようにつづり、喜びをかみしめている奥菜さんです。
ロングドレス姿を披露自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している奥菜さん。7日の投稿では「窓の外、移ろいゆく時間。雪だー！！」とつづり、ロングドレスを着用した美しいソロショットを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
