ÌÀ¤ë¤¯·òµ¤¤ÊÇì¼ßÎá¾î¤Ë¼æ¤«¤ì»Ï¤á¤ëµ³»ÎÃÄÄ¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¡Ä¡¿ÄÉÊü¤µ¤ì¤¿µ³»Î¹¥¤À»½÷¤Ïº£Æü¤â¹¬¤»¨
¡ØÄÉÊü¤µ¤ì¤¿µ³»Î¹¥¤À»½÷¤Ïº£Æü¤â¹¬¤»¡Ù¡ÊÅÚ¶¶¼ëÎ¤¡§Ì¡²è¡¢·ëÀ¸¤Þ¤Ò¤í¡§¸¶ºî/¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡ËÂè8²ó¡ÚÁ´8²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÄÉÊü¤µ¤ì¤¿µ³»Î¹¥¤À»½÷¤Ïº£Æü¤â¹¬¤»¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
µ¶À»½÷¤Îµ¿ÏÇ¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢²¦»Ò¤«¤éº§ÌóÇË´þ¤µ¤ì¤¿Çì¼ßÎá¾î¡¦¥·¥Ù¥ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËâÊª¤¬Â¿¤¯È¯À¸¤¹¤ëÊÕ¶¤ÎÃÏ¤ØÄÉÊü¡¢µ³»ÎÃÄÎÀ¤ÇÆ¯¤¯¤è¤¦¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Èà½÷¤Ï¤½¤Î½èÊ¬¤Ë¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¥·¥Ù¥ë¤Ï¶ÚÆù¤¬¡Ä¤¤¤ä¡¢µ³»ÎÍÍ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤À¤Ã¤¿¡ª µ³»ÎÃÄÎÀ¤Ç½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¶ÚÆù¤Ç¹â¿ÈÄ¹¤Îµ³»ÎÃÄÄ¹¡¦¥ì¥ª¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¿ÀÍÍ¤Î¤´Ë«Èþ¡Ä¡©¡×¤è¤³¤·¤Þ¤Êµ¤»ý¤Á¤ÈÆ´¤ì¤òÈë¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥Ù¥ë¤Î¿·¤·¤¤Æü¾ï¤¬»Ï¤Þ¤ë¡½¡½¡£ÍýÁÛ¤Î¶ÚÆù¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ²á¤´¤¹¡È¿ä¤·³è¡É¥É¥ê¡¼¥à¥é¥¤¥Õ¡ØÄÉÊü¤µ¤ì¤¿µ³»Î¹¥¤À»½÷¤Ïº£Æü¤â¹¬¤»¡Ù¤ò¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÆÏ¢ºÜ¡ª ´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÄÉ²Ã¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÄÉÊü¤µ¤ì¤¿µ³»Î¹¥¤À»½÷¤Ïº£Æü¤â¹¬¤»¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
µ¶À»½÷¤Îµ¿ÏÇ¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢²¦»Ò¤«¤éº§ÌóÇË´þ¤µ¤ì¤¿Çì¼ßÎá¾î¡¦¥·¥Ù¥ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËâÊª¤¬Â¿¤¯È¯À¸¤¹¤ëÊÕ¶¤ÎÃÏ¤ØÄÉÊü¡¢µ³»ÎÃÄÎÀ¤ÇÆ¯¤¯¤è¤¦¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Èà½÷¤Ï¤½¤Î½èÊ¬¤Ë¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¥·¥Ù¥ë¤Ï¶ÚÆù¤¬¡Ä¤¤¤ä¡¢µ³»ÎÍÍ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤À¤Ã¤¿¡ª µ³»ÎÃÄÎÀ¤Ç½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¶ÚÆù¤Ç¹â¿ÈÄ¹¤Îµ³»ÎÃÄÄ¹¡¦¥ì¥ª¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¿ÀÍÍ¤Î¤´Ë«Èþ¡Ä¡©¡×¤è¤³¤·¤Þ¤Êµ¤»ý¤Á¤ÈÆ´¤ì¤òÈë¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥Ù¥ë¤Î¿·¤·¤¤Æü¾ï¤¬»Ï¤Þ¤ë¡½¡½¡£ÍýÁÛ¤Î¶ÚÆù¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ²á¤´¤¹¡È¿ä¤·³è¡É¥É¥ê¡¼¥à¥é¥¤¥Õ¡ØÄÉÊü¤µ¤ì¤¿µ³»Î¹¥¤À»½÷¤Ïº£Æü¤â¹¬¤»¡Ù¤ò¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÆÏ¢ºÜ¡ª ´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÄÉ²Ã¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£