¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎàÂÀÍÛ¿Àá£Ó£á£ò£å£å£å¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£µ¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ¡ÖÂÀÍÛ¿À£Ã£è£ò£ï£î£é£ã£ì£å¡×¡Ê£³·î£²£²Æü¡¢²£ÉÍÉðÆ»´Û¡Ë¤Î°ìÉôÂÐÀï¥«¡¼¥É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç¥Þ¡¼¥Ù¥é¥¹¤ÎºÌ±©¾¢¤ÈÁÈ¤ß¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î£É£×£Ç£Ð½÷»Ò²¦¼Ô¡¦¼ëÎ¤¡õ¥»¥ó¥À¥¤¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥ï¡¼¥ë¥É²¦¼Ô¤Î¶¶ËÜÀé¹É¤È»þ´ÖÌµÀ©¸Â£±ËÜ¾¡Éé¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¼ëÎ¤¤È¤ÏºòÇ¯£É£×£Ç£Ð½÷»Ò²¦ºÂ¤ò¤«¤±£²ÅÙ¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂÐÀï¡£Æ±£¶·î¤Ë¼ëÎ¤¤«¤éÃ¥¤Ã¤¿Æ±²¦ºÂ¤òÆ±£±£°·îËÜ¿Í¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿°ø±ï¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿Ä¹Ç¯¤Î½ÉÅ¨¤Ç¤¢¤ë¶¶ËÜ¤È¤ÏºòÇ¯£±£±·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¶¶ËÜ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£°¼þÇ¯µÇ°¶½¹Ô¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤âÇÔËÌ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¤ÏàºÇ¶¯á¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡££Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤äº£Àï¤Ã¤¿¤éÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦Áª¼ê¤È¤ÎÂÐÀï¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¿´¤ÎÄì¤«¤éÆ±¤¸¥ê¥ó¥°¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤Î£³¿Í¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¤¢¤ë¤Ù¤Àï¤¤¤ò¤³¤ÎÀáÌÜ¤Ç¤¢¤ë£±£µ¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ¤Ç¸«¤»¤¿¤¤¡£»þ´Ö´Ø·¸¤Ê¤¯»×¤¤¤Ã¤¤ê¤É¤Ã¤Á¤«¤¬ÅÝ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤ê¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£Á£Á£Á£×¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤È¤·¤Æ£Ó£á£ò£å£å£å¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡×¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿ºÌ±©¤Ï¡Ö£Ó£á£ò£å£å£å¤µ¤ó¤Ï¿·¿Í»þÂå¤«¤é°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÇÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤ÆÂº·É¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¡£¤³¤¦¤·¤Æ£±£µ¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ¤Ç¥¿¥Ã¥°¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡Ö¤³¤Î»î¹ç¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¤µ¤ó¤Î£±£µ¼þÇ¯µÇ°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë°ìÀï¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤ÎÀï¤¤¤òÌÜ¤Ë¿´¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¶¶ËÜ¤«¤é¤Ï¡Ö»ä¤¬°ìÈÖºÇ½é¤Ë¡Ø¤³¤Î¿Í¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿Â¸ºß¤¬£Ó£á£ò£å£å£å¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤³¤Î£´¿Í¤ÇÀï¤¦½Å¤µ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼ëÎ¤¤ÈÁÈ¤à¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¸«¤»¤ë¤â¤Î¤Ï³Ê¤Î°ã¤¤¡£¤½¤Î³Ê¤Î°ã¤¤¤òÆâÍÆ¤È·ë²Ì¤Ç¸«¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ©È¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼ëÎ¤¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÄÂÎ¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿£´¿Í¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£¥Ð¥Ã¥Á¥Ð¥Á¤Ë»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¥á¥ó¥Ä¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î»î¹ç¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÇ¶¯Àï»Î¤¬½¸¤¦¥É¥ê¡¼¥à¥«¡¼¥É¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£