¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¡¾¾°æ½¨´î»á¤ÎÎ×»þ¥³¡¼¥Á½¢Ç¤½éÆü¤Ë¾Ð´é¡Ö¤¤¤¤£±Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£±£°Æü¡¢Î×»þ¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆµÜºê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ËË¬¤ì¤¿µåÃÄ£Ï£Â¤Î¾¾°æ½¨´î»á¡Ê£µ£±¡á¥ä¥ó¥¡¼¥¹£Ç£ÍÉÕÆÃÊÌ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¤¤¤¤£±Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£²Ç¯¤Ö¤ê£µÅÙÌÜ¤ÎÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¾°æ»á¤Ï¡¢Ìî¼ê¿Ø¤òÁ°¤Ë¡Ö£Ï£Â¤Î¾¾°æ¤Ç¤¹¡£º£Æü¤«¤é£³Æü´Ö¡Ä¡¢£³Æü´Ö¤·¤«¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¡££Ç¥Ê¥¤¥ó¤«¤é¤Ï´¿·Þ¤ÎÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÂÇ·âÎý½¬Ãæ¤Ë¤Ï¾¾°æÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤È°¤Éô´ÆÆÄ¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Î£³¿Í¤Ç¤ª¤è¤½£¶Ê¬´Ö¡ÖÌîµåÃÌµÁ¡×¤ò¤¹¤ë»Ñ¤â¡£¡Ö¤É¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÆü¤Ë¤Ç¤â¡¢ÌÀÆü¡¢ÌÀ¸åÆü¤ÇÂ¿Ê¬¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»Ø´ø´±¡£ÇØÈÖ¹æ£µ£²¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡Íâ£±£±Æü¤«¤é¹ÈÇòÀï¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£º£Ç¯½é¤Î¼ÂÀï¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¡Ê¹ÈÇòÀï¡Ë¤ò¸«¤Æ¡¢¤Þ¤¿²¿¤«»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾¾°æÎ×»þ¥³¡¼¥Á¤Î½õ¸À¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£