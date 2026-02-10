夏帆、胸元ざっくりニット姿で登場 最近“目覚めたこと”とは「何か作れたらいいな」【ディオール バンブーパビリオン】
【モデルプレス＝2026/02/10】女優の夏帆が2月10日、代官山の新たなコンセプトストア「ディオール バンブーパビリオン」オープンイベントのフォトコールに出席した。
【写真】夏帆、胸元ざっくり衣装姿
夏帆は、カシミアのプルオーバーニットに、白のチュールスカートを合わせたフェミニンな装いで登場。ファッションのポイントを聞かれると「トップスとスカートの、コントラストのある色合いが自分の好みなのと、バックとシューズにもリボンがついていて、見え隠れするのが素敵だなと。チラチラっと見えるのが愛らしいです」と笑顔を見せた。
また、同ストアは2月14日のバレンタインデー近く、2月12日にオープンされることから、バレンタインにまつわるエビソードを問われると「バレンタインらしい甘酸っぱいエピソードを残念ながら持っていなくて…（笑）」としつつも「最近お菓子作りに目覚めまして、今年は何か作れたらいいなと思います！」と意気込んでいた。
ディオールは、2月12日に代官山に新たなコンセプトストア「ディオール バンブー パビリオン」をオープン。パリ本店の佇まいを、日本の竹林に着想を得たゴールドのバンブーによって再解釈した外観が象徴的な本ストアは、西畠清順による禅をコンセプトにした庭園、フラワーアーティスト・東信が手掛ける緑のオアシスをはじめとして、植物に囲まれた壮大な空間が広がっている。店内は天井や壁に和紙をあしらい「レディ ディオール」バッグをかたどった提灯が灯る、繊細で特別な空間となっている。「カフェ ディオール」も併設されており、この場所だけの特別なメニューを花々で彩られた空間で楽しむことができる。
オープンに先駆けて開催されたイベントには、ディオール ジャパン アンバサダーの新木優子、横浜流星、八木莉可子、北村匠海、ディオール ビューティー アンバサダーの山下智久をはじめとした豪華セレブリティが登場した。（modelpress編集部）
◆夏帆、フェミニンな装いで登場
◆「ディオール バンブーパビリオン」
